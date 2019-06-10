В Британии стартует кампания по выборам лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны

Ранее о желании побороться за эти посты объявили больше десятка политиков. В том числе экс-глава британского МИД Борис Джонсон, действующий министр иностранных дел Джереми Хант, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, глава МВД Саджид Джавид. Первое голосование состоится в четверг. Итоги станут известны в конце июля. Ранее премьер Тереза Мэй объявила о своем уходе. Она останется во главе правительства до избрания нового председателя.