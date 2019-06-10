Российский банковский сектор остается относительно слабым, говорят во Всемирном банке

В его докладе об экономике России отмечается, что такая ситуация сохраняется несмотря на помощь основным кредитным организациям со стороны Центробанка. В России банковский сектор имеет более низкий коэффициент достаточности и более высокий процент неработающих кредитов, чем другие развивающиеся страны, приводит мнение авторов отчета агентство Reuters. Негативным фактором они называют преобладание на этом рынке государства.

В то же время Всемирный банк считает, что макроэкономические и фискальные резервы России остаются достаточно сильными.