Газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выходят сегодня с одинаковой первой полосой в поддержку Ивана Голунова

На обложке написано «Я/Мы Иван Голунов». Три крупнейших деловых издания выступили с совместным заявлением. Они не считают представленные следствием доказательства виновности журналиста убедительными. Они не исключают, что все происходящее связано с профессиональной деятельностью Голунова. Редакции всех трех газет требуют максимальной прозрачности при проведении расследования, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию.