Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций
У себя на родине она победила команду Нидерландов со счетом 1:0. Лига наций — новый турнир УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Сборная России выйти из группы не смогла.
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У себя на родине она победила команду Нидерландов со счетом 1:0. Лига наций — новый турнир УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Сборная России выйти из группы не смогла.
Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..
Канал «Россия-24» рассказал, что журналист Голунов находился в состоянии опьянения, однако документы это опровергают Автор репортажа ссылается на медицинскую справку, которая якобы доказывает признаки опьянения у корреспондента «Медузы». При этом на документе от руки написано, что на самом деле у Голунова признаков опьянения не обнаружено…
Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…
Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…