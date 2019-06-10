«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сегодня выйдут с одинаковой надписью на первой полосе – «Я/Мы Иван Голунов»

Это аналог французского лозунга «Je suis Charlie» (Я — Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo. Также три издания выпустили совместное заявление, где требуют максимальной прозрачности при проведении расследования, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию.

Накануне в Москве возобновились пикеты у здания Главного управления МВД на Петровке. Люди с плакатами, сменяя друг друга, стояли с 18 часов до позднего вечера. Протесты нельзя прекращать, сказал «Эху Москвы» один из участников акции, бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик.

Накануне вечером в поддержку Ивана Голунова выступил на открытии «Кинотавра» глава жюри фестиваля Константин Хабенский. Он сказал, что журналиста пытаются посадить, потому что он говорит правду.

В биологических материалах Ивана Голунова не найдено следов наркотиков. В эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Кисилевым это сообщил главный нарколог страны Евгений Брюн. Накануне прошли следственные действия, защита не согласилась с некоторыми заключениями, рассказала «Эху Москвы» адвокат Ольга Динзе.

Автора ряда расследований о коррупции задержали в четверг по обвинению в сбыте наркотиков. Иван Голунов заявил, что ему их подкинули. В субботу суд отправил его под домашний арест.