Рамзан Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию дела журналиста Ивана Голунова

По мнению главы Чечни, широкое освещение этого дела связано с желанием затмить итоги Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс». В своем телеграмм-канале Кадыров выразил уверенность, что в деле Голунова разберутся следствие и суд, «если прекратить прессинг».

Ранее сегодня в поддержку Ивана Голунова выступил на открытии «Кинотавра» глава жюри фестиваля Константин Хабенский. Он сказал, что журналиста пытаются посадить, потому что он говорит правду. . Автора ряда расследований о коррупции задержали в четверг по обвинению в сбыте наркотиков. Иван Голунов заявил, что ему их подкинули. Накануне суд отправил его под домашний арест.