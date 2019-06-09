Испанец Рафаэль Надаль в 12 раз стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису

Надаль выиграл свой 17 турнир Большого Шлема в карьере. В это сложно поверить, но в Париже за 15 лет он проиграл только два матча – шведу Робину Содерлингу, которого сейчас немногие вспомнят и Новаку Джоковичу. Однажды он не смог выйти на корт и снялся с турнира. Джоковича он победил в полуфинале, а в финале снова встретился с одним из лучших грунтовиков мира австрийцем Домиником Тимом. По сути, Тим был состоятелен только во второй партии, но он играл скорее от ошибок соперника. Это позволило ему взять сет со счетом 7:5. Ну а после этого Тима словно не было на корте. За оставшиеся два сета он сумел взять только два гейма. Надаль просто перестал ошибаться и нге смотря на свои 33 продолжал носится по корту, отбивая все мячи. Последний удар остался за Тимом, но мяч улетел в аут.

Единственным российским теннисистом, который победил в мужском одиночном разряде был Евгений Кафельников. В 1996 году он обыграл в финале немца Михаэля Штиха.