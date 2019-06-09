В Гонконге во время рекордно массовых протестов произошли столкновения

После марша часть протестующих после полуночи попыталась штурмовать здание Законодательного совета. Как передает телерадиовещательная корпорация RTHK, полиция применила перцовый газ и дубинки. Пострадал полицейский и несколько журналистов, информации о пострадавших среди протестующих пока нет. Поводом для самой массовой акции за последние годы стал готовящий законопроект о выдачи подозреваемых в преступлениях материковому Китаю.