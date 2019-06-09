Участники «Кинотавра» аплодисментами встретили слова Константина Хабенского в защиту Ивана Голунова

Глава жюри кинофестиваля на его открытии выступил против преследования журналиста, который писал о коррупции.

В Москве, тем временем, возобновились пикеты у здания Главного управления МВД на Петровке. Люди с плакатами, сменяя друг друга, стоят с 18 часов и требуют освободить спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Протесты нельзя прекращать, сказал Эху один из участников акции, бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик

Как заметил наш корреспондент, если в пятницу полицейские замеряли расстояние между участниками одиночных пикетов рулеткой, то сегодня они не вмешивались.

. Автора ряда расследований о коррупции задержали в четверг по обвинению в сбыте наркотиков. Иван Голунов заявил, что ему их подкинули. Накануне суд отправил его под домашний арест.

Сегодня по делу Ивана Голунова были проведены следственные действий. Защита не согласилась с некоторыми заключениями, рассказала Эху адвокат Ольга Динзе