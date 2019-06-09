Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что парламент и правительство не будут распущены по решению Конституционного суда

Она отметила, что это законно избранные органы власти. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.