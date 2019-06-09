Константин Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в защиту Ивана Голунова

Актер и режиссер, который возглавляет жюри фестиваля, заявил, что журналиста пытаются посадить, потому что он говорит правду.

Тем временем, в Москве у здания главного управления МВД на Петровке продолжаются пикеты в поддержку спецкора «Медузы». Автора ряда расследований о коррупции задержали в четверг по обвинению в сбыте наркотиков. Иван Голунов заявил, что ему их подкинули. Накануне суд отправил его под домашний арест.