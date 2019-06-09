Глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы возможно владеет большим количества недвижимости в Подмосковье

По его словам, начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который руководил операцией по задержанию журналиста «Медузы» Ивана Голунова, владеет землей на очень приличную сумму, по «скромным оценкам это 30 млн рублей».

«Он же является председателем правления садоводческого некоммерческого товарищества «Сплав-2» в Нарофоминском районе. По данным ЕГРЮЛ, на полковника Щирова и его родственников зарегистрировано не менее девяти земельных участков. А также земельные участки в Можайском районе – порядка 0,8 гектаров. При этом на его 74-летнюю мать оформлен Ford Focus и внедорожник Volvo XC90, стоимостью около четырех миллионов рублей», — сказал И.Шуманов.

Он отметил, что официальные источники публикуют только ФИО владельцев земли, но для полиции не оставит труда проверить личность хозяина участков.

Так же И.Шуманов добавил, что ранее была информация на «Радио Свободы», что один из «информантов полиции, который отсидел уже в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками, говорил о том, что господин Щиров тоже замешан в фабрикации уголовных дел».

Днем 6 июня в центре Москвы сотрудники УВД по ЗАО задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Полицейские утверждают, что нашли у журналиста в рюкзаке три пакета мефедрона, дома — несколько пакетиков кокаина. Позже Голунову предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере).