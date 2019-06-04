РБК подаст в суд на «Федеральное агентство новостей» из-за сообщения об Голунове, чтобы защитить репутацию – Голикова

РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» соруководитель РБК Елизавета Голикова.

Поводом стало сообщение с заголовком «Главред РБК заявила, что задержанный за наркотики Голунов должен ответить по закону».

«Вопрос был не про Ивана Голунова, это вообще не звучало. Они задали довольно своеобразный вопрос по поводу того, «должны ли для либеральных журналистов быть определены особые условия в законодательстве». На что я дала им ответ, который прозвучал в РИА ФАН-х изданиях в сокращенном виде: заголовок и весь текст он полностью противоречит позиции редакции, которая была озвучена», — рассказала она.

Соруководитель объединенной редакции РБК Е.Голикова заявила, что будет защищать свою репутацию и репутацию своего издания.

«Мы обратимся в суд, потому что других вариантов защитить свою деловую репутацию у нас нет. Мы считаем, что интерпретации подобного рода, которые были широко распространены всеми агентствами, входящими в группу «фабрики троллей», наносит ущерб нашей деловой репутации, поскольку полностью противопоставляет позицию редакции, сформулированную накануне», — подчеркнула Е.Голикова.