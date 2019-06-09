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20:31, 09 июня 2019

Полковник полиции, который санкционировал задержание журналиста Ивана Голунова, может владеть землей на 70 мил руб

Полковник полиции, который санкционировал задержание журналиста Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей. Это говорится в совместном расследовании издания Baza и организации «Трансперенси Интернешнл — Россия». Об итогах расследования «Эху» рассказал замглавы «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов
Пленка
Шуманов отметил, что официальные источники публикуют только фамилию, имя и отчество владельцев земли, но для полиции проверить личность не составит труда.



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