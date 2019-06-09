Глава жюри «Кинотавра» Константин Хабенский со сцены вступил в поддержку Ивана Голунова

«Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным», — цитирует актера издание «Медуза». Публика в зале встретила эти слова аплодисментами. Церемония открытия «Кинотавра» проходит в Сочи.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов, который писал о коррупции, был задержан в Москве в четверг по обвинению в сбыте наркотиков. Сам он уверен, что ему их подбросили. Накануне суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.