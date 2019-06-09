Глава жюри «Кинотавра» Константин Хабенский начал приветственную речь со слов в поддержку Ивана Голунова

Зал взорвался аплодисментами, написал в «Фейсбуке» главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. Тем временем, в Москве возобновились пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. Участники акции у здания главного управления МВД на Петровке требуют прекратить его преследование. Журналист «Медузы» Иван Голунов, который писал о коррупции, накануне был отправлен судом под домашний арест. Его обвиняют в сбыте наркотиков.