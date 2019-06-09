Евросоюз заявил о готовности работать с новым правительством Молдавии

В ЕС положительно оценивают решения парламента республики, говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана. Молдавскому парламенту накануне удалось преодолеть угрозу роспуска и проведения досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Игоря Додона

социалисты договорилась с проевропейским блоком выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии. Конституционный суд Молдавии заявил, что новое правительство сформировано незаконно. Павел Филип, который все последние месяцы продолжал возглавлять правительство, был объявлен и.о. президента и тут же объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.