Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

На полковника Андрея Щирова и его родственников зарегистрировано не менее девяти участков в одном из дачных поселков Наро-Фоминского района Подмосковья. Это говорится в совместном расследовании издания Baza и организации «Трансперенси Интернешнл — Россия». Спецкор издания «Медуза» Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу. Иван Голунов считает, что наркотики ему подбросили сотрудники МВД и связывает свое преследование с публикациями о похоронном бизнесе. Накануне суд отправил Голунова под домашний арест.