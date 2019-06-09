Китай пригрозил иностранным компаниям серьезными последствиями за соблюдение американских санкций

По данным The Wall Street Journal, представителей технологических гигантов специально вызвали для беседы с китайскими чиновниками.

Переговоры властей Китая с представителями IT-компаний прошли на этой неделе. По данным газеты The New York Times, на двух закрытых встречах присутствовали в том числе представители американских Microsoft и Dell, а также южнокорейской Samsung. Китайское правительство предупредило компании об «ужасных последствиях», которые наступят в том случае, если они будут сотрудничать с администрацией Дональда Трампа, запретившей продажу технологий компаниям из КНР.

Издание отмечает, что подобный шаг со стороны Китая был воспринят как подготовка ответа на ситуацию с Huawei, которую американский Минторг внес в «черный список». При этом само название китайской компании на прошедших встречах почти не упоминалось. Причиной претензий к Huawei стали угрозы нацбезопасности США и поставка оборудования спецслужбам КНР. Вслед за этим об ограничении сотрудничества с компанией объявили представители Google.

Ранее стало известно, что китайские власти намерены создать список «неблагонадежных компаний», сокращающими поставки в страну.