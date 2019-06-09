Начальник отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО города Москвы может быть владельцем недвижимости в Подмосковье

Начальник отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО города Москвы может быть владельцем большого количества недвижимости в Подмосковье.

Информацию об оперативнике, который санкционировал задержание Ивана Голунова, собирают Transparency и телеграм-канала Baza. Об этом «Эху» рассказал заместитель гендиректора «Transparency International – Россия» Илья Шуманов.

Илья Шуманов отметил, что официальные источники публикуют только ФИО владельцев земли, но для полиции не оставит труда проверить личность хозяина участков.