Одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова проходят у Главного управления МВД по Москве

Как сообщает наш корреспондент, с плакатами с интервалом в 50 метров стоят несколько человек. Их периодически сменяют другие участники акции. Спецкор издания «Медуза» Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу. Иван Голунов считает, что наркотики ему подбросили сотрудники МВД и связывает свое преследование с публикациями о похоронном бизнесе. Накануне суд отправил Голунова под домашний арест.