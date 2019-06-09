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18:07, 09 июня 2019

Сотни тысяч человек вышли в Гонконге на акции протеста.

Данные о численности согласованной демонстрации разнятся: если полиция сообщает о 240 тысячах ее участников, то газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов пишет, что на улицы вышли более миллиона человек. Митингующие сконцентрировались в центральном парке Гонконга, откуда дошли до правительственного квартала. Сама акция прошла без крупных столкновений, однако семеро активистов были задержаны, а в ряде случаев полицейские применили слезоточивый газ. Поводом для демонстрации послужила инициатива о принятии поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, скрывающихся от следствия. Изменение, если оно будет одобрено местным парламентом, позволит Гонконгу выдавать по запросу центральных властей Китая лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Гонконгская оппозиция, в свою очередь, считает, что поправка может усилить контроль Пекина над внутренними делами региона, который обладает широкой автономией. Кроме того, активисты полагают, что экстрадировать могут не только фигурантов уголовных и коррупционных дел, но также правозащитников, чья деятельность не нравится Китаю.

В настоящий момент у Гонконга нет соглашений об экстрадиции с континентальной частью Китая, а также с Тайванем и Макао.



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