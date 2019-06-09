Следственные действия в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова продолжаются сегодня

Между тем, его защита просит Следственный комитет проверить факты применения насилия по отношению к журналисту. Адвокаты также настаивают на том, что наркотики, в попытке сбыта которых обвиняют их подзащитного, ему подбросили.

В том, что поводом для уголовного дела против Ивана Голунова стали не наркотики, а его журналистская деятельность уверены многие. Сам корреспондент «Медузы» рассказал, что он уже давно получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Как пишет интернет-издание «Проект» со ссылкой на коллег журналиста, Голунов готовил материал, в котором упоминаются фамилии двух высокопоставленных сотрудников УФСБ по Москве и Московской области — главы управления генерал-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева. Они, как утверждается, могли быть связаны со столичным рынком похоронных услуг. Это подтвердили проекту собеседник в одной из силовых структур и человек, близкий к Кремлю. Как ранее сообщил главред «Медузы» Иван Колпаков, в редакции уверены, что преследование связано с его журналистской деятельность, а именно с текстом, который журналист сдал своему редактору за несколько часов до задержания. Однако чтобы не навредить Голунову и расследованию его дела, в «Медузе» тему материала раскрывать не стали. Коплаков лишь опроверг предположения о том, что расследование могло быть связано с московской мэрией.

Сегодня один из оперативников, ведущих дело Голунова, анонимно сообщил в эфире федерального канала о том, что журналист находился в разработке с марта. По его информации, Голунов продавал наркотики в Москве, в Западном округе, в ночных клубах. Сам журналист все обвинения против себя отрицает