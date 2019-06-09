В Гонконге более одного миллиона человек вышли на акции протеста

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на организаторов. Полиция сообщала о 150-ти тысячах участников. Поводом стал законопроект, который позволит выдавать по запросу китайских органов лиц, подозреваемых в нарушении китайских законов. Оппозиция в Гонконге опасается, что экстрадиция может распространиться не только на фигурантов уголовных дел, но и на правозащитников и диссидентов.

Напомню, Гонконг имеет статус специального административного района Китая с высокой автономией.