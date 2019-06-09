Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что обеспокоен задержанием журналиста Ивана Голунова.

Министр написал в Твиттере, что у журналистов должна быть возможность призвать власти к ответу, не опасаясь мести. Хант добавил, что в Лондоне внимательно следят за этим делом.

Спецкор издания «Медуза» Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу. Иван Голунов считает, что наркотики ему подбросили сотрудники МВД и связывает свое преследование с публикациями о похоронном бизнесе. Накануне суд отправил Голунова под домашний арест.