Волейболисты сборной России в Уфе играют против команды Италии. Матч Лиги наций стартовал несколько минут назад

Несколько минут назад волейболисты сборной России начинают матч Лиги наций против команды Италии, одним из самых главных конкурентов в борьбе за попадание в финал.

Россия проиграла только первый матч – французам. Это был официальный дебют нового главного тренера – финна Томаса Самельвуо. Он был утвержден весной этого года и уже в новом качестве привел свой Кузбасс к сенсационной победе в чемпионате России. После пяти лет гегемонии подряд казанский Зенит сдал полномочия. В Лиге наций Самельвуо пока опирается на новое поколение российских волейболистов, которое может быть весьма перспективным, что показала победа в Лиге Наций прошлого сезона. Пока в состав не привлекают Максима Михайлова и Дмитрия Мусэрского, но и у соперников тоже не всегда играют лидеры. Тем не менее, Сербию и США наша команда победила, а американцев так и вовсе разгромила.

Сборные России и Италии пока имеют одинаковые показатели. По 4 победы и одному поражению.