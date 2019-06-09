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16:06, 09 июня 2019

Международная федерация легкой атлетики продлила отстранение своего российского подразделения.

Кроме того, предстоит выяснить, не работают ли с российскими спортсменами тренеры, которые были дисквалифицированы на разные сроки. За несколько дней до заседания Совета ИААФ агентство Рейтер опубликовало материал из которого следует, что Владимир Чегин заключил контракт с одним из спортсооружений в качестве главы охранного предприятия, а Валерий Мохнев продолжает тренировать спортсменов на базе одного из ВУЗов. Российская сторона уверяет, что эти эпизоды либо находятся вне юрисдикции ВФЛА либо не являются нарушениями антидопинговых правил

Сегодня во всемирном антидопинговом агентстве сообщили, что большая часть проверок данных московской лаборатории будет опубликована 18 июня.



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