На Украине в преддверие досрочных парламентских выборов партии провели свои съезды и опубликовали списки кандидатов

Одной из первых своих кандидатов представила пропрезидентская партия «Слуга народа». В первую двадцатку вошли, в частности, ее лидер Дмитрий Разумков, представители президента Владимира Зеленского в Верховной Раде и правительстве, и спортсмен Жан Беленюк. Кроме того, по одномандатному округу в Кривом Роге будет выдвинут Юрий Корявченков – актер студии «Квартал-95», руководителем которой был Зеленский. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48% избирателей среди тех, кто определился с выбором. Своих кандидатов представила и партия «Европейская Солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Бывший украинский лидер идет первым номером и на съезде не исключил возможности стать премьер-министром. В списке также представлены спикер Верховной Рады Андрей Парубий и вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Партия Порошенко, по опросам, в свою очередь, возглавляет антирейтинг украинских политических сил: за нее ни при каких условиях не проголосовали бы свыше 52% избирателей.

Досрочные выборы в Верховную Раду намечены на 21 июля.