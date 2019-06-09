Российские легкоатлеты в этом году могут пропустить чемпионат мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций проголосовала за продление дисквалификации россиян, обвиненных в допинге. Решение принято на встрече в Монако. Дисквалификация продлевается уже в 11-й раз, — отмечает Би-би-си. Кроме того, если решение не будет пересмотрено, то российские легкоатлеты пропустят в следующем году Олимпиаду в Токио. После допингового скандала в 2015 году легкоатлеты из России могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.