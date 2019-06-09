Бывший глава Серпуховского района Подмосковья обвенчался с женой в храме СИЗО «Матросская тишина»

Как сообщила ТАСС супруга обвиняемого, Юлия Шестун, после церемонии мужу пришлось отдать ей кольцо, поскольку его не разрешают носить в следственном изоляторе.

Александр Шестун был арестован почти год назад. Он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании денег. Свою вину он не признает. Суд в Красногорске по иску Генпрокуратуры изъял у Шестуна имущество на 9 миллиардов рублей.