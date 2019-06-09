Два активиста задержаны в Махачкале на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова

Один из них успел записать видеобращение с требованием к силовикам пресечь любые незаконные действия по преследованию активистов и журналистов. Корреспондент «Медузы», который писал о коррупции, был задержан в Москве в четверг по подозрению в сбыте наркотиков. По словам Ивана Голунова, ему их подбросили. Накануне суд отправил его под домашний арест.

Как передает издание «Кавказский узел», в обращении задержанных в Махачкале говорилось о черкесском активисте, главе общественной организации «Хабзе» Мартине Кочесоко, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков.

Против него фабрикуют уголовное дело, чтобы прекратить его политическую деятельность, — сказал «Эху» журналист и сопредседатель Конгресса народов России Максим Шевченко.

Шевченко отметил, что на Кавказе подобный произвол происходит постоянно.