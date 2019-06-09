Трамп:США с Мексикой будет великолепное сотрудничество, но Вашингтон в любое время может вернуться к торговым пошлинам

Американский президент написал в Твиттере, что ранее Мексика отказывалась сотрудничать по вопросам защиты границ, но теперь, по его словам, все будет иначе. Ранее сообщалось, что власти латиноамериканской страны на переговорах в Вашингтоне пообещали принять меры, чтобы пресечь нелегальную миграцию в США.

Это произошло вскоре после того, как Трамп объявил о введении 5-процентных пошлин на все товары из Мексики.