Российским легкоатлетам и дальше придется выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказалась восстановить членство своего российского подразделения. Как сообщил глава рабочей группы Руне Андерсен, этот вопрос будет снова рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Если решение не будет пересмотрено, то российские легкоатлеты должны будут пропустить Олимпиаду в Токио в 2020 году.