Президент Молдавии Игорь Додон пригласил представителей иностранных государств в качестве посредников для урегулирования политического кризиса. В настоящий момент из-за противостояния разных политических сил в республике сложилось двоевластие.

Игорь Додон рассчитывает, что иностранные партнеры Молдавии помогут обеспечить мирный переход власти от бывшей правящей Демократической партии к альянсу социалистов и проевропейского блока ACUM. По словам Додона, если мирно разрешить эту ситуацию не получится, придется перейти к протестам. Объединиться в коалицию политические силы договорились накануне, после трех месяцев переговоров. Они приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством», обвинили Демократическую партию во главе с Владимиром Плахотнюком в попытке узурпации власти, и сформировали правительство. Однако Конституционный суд, выступающий на стороне демпартии, утверждает, что срок для этого уже истек, и призвал Додона распустить парламент. Президент отказался, после чего КС принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра республики Павлу Филиппу. Он в свою очередь своим указом распустил парламент и назначил досрочные выборы в республике на сентябрь. Президент Игорь Додон назвал эти действия незаконными.

Политический кризис в Молдавии начался в феврале после парламентских выборов. Ни одна из партий не получила большинство, и в течение трех месяцев силы не могли договориться о создании коалиции, которое позволила бы сформировать правительство. Ситуативный альянс социалисты и блок ACUM создали лишь накануне