Столичная полиция сегодня продолжает следственные действия по делу журналиста Ивана Голунова

Накануне он был отправлен под домашний арест по обвинению в попытке сбыта крупной партии наркотиков. О развитии процесса рассказала адвокат Ольга Динзе.

Голунов рассказал, что ранее ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Как пишет издание «проект», поводом для уголовного дела могла быть готовящаяся публикация о связи генерал-полковника столичного УФСБ Алексея Дорофеева и его помощника – подполковника Марата Медоева — с рынком ритуальных услуг. Это подтвердили источники издания, близкие к Кремлю и одной из силовых структур.