Яшин обнаружил, что за его кандидатуру на выборы в Мосгордуму провокаторы собирают фальшивые подписи

В Красносельском районе Москвы распространяли поддельные подписные листы для регистрации кандидатов на выборы. Одна из волонтеров не узнала кандидата Илью Яшина, за которого собирала подписи. Об этом сам глава муниципального округа Красносельский рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вчера я участвовал в сборе подписей в поддержку своей регистрации на выборах, вместе с волонтерами ходил по квартирам. И на выходе из одного дома ко мне подошла неожиданно женщина, которая спросила — живу ли я в этом доме, потому что она собирает подписи за кандидатов. Когда я спросил, что это за кандидат, она сказал, что это некий Яшин. И будет очень признательна, если я ей помогу собрать подписи. При этом меня она не узнала», — рассказал он.

Когда кандидат попросил показать подписные листы, то убедился, что они были фальшивыми.

«Они отличались по цвету от подлинных листов. Выяснилось, что ей эти листы дала некая Мария Каляда, попросила участвовать в сборе подписей.

Мы проехали в наш предвыборный штаб, где я записал ее рассказ на видео, затем мы отправились в отдел полиции, где я написал заявление о совершении преступления. Считаю, что здесь нарушена статья 142 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за подделку избирательных документов. Эти подписные листы были изготовлены без моего ведома, с нарушением законодательства, и не оплачены со средств избирательного фонда», — сообщил он.

И.Яшин считает, что против него готовится масштабная провокация, чтобы помешать ему участвовать в выборах. И выразил надежду, что правоохранительные органы расследуют это преступление и привлечет к ответственности виновных.

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