Китай пригрозил иностранным компаниям последствиями за соблюдение санкций США

По данным газеты The New York Times, на прошлой неделе власти КНР провели переговоры с представителями крупных IТ-производителей, в том числе, американскими Microsoft и Dеll и южнокорейской Samsung. Пекин предупредил, что если они будут следовать запрету, введенному Дональдом Трампом, и откажутся поставлять технологии китайским корпорациям, то столкнутся «с ужасными последствиями». Подобный шаг со стороны Китая, пишет газета, был воспринят как подготовка КНР ответа на ситуацию с Huawei, которую Вашингтон внес в черный список.