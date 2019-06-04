Выступление рок-группы «Машина времени» в День России 12 июня на Красной площади отменено

Такое решение приняли организаторы, — сказал «Эху» лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич.

Макаревич добавил, что отмена концерта вряд ли связана с тем, что он недавно поддержал задержанного журналиста Ивана Голунова. Музыкант отметил, что сведения о концерте пришли раньше.

В этом году «Машина времени» отмечает 50-летний юбилей. В рамках праздничного концерта на Красной площади группа должна была исполнить две песни.