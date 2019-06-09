Телеканал «Россия-24» пообещал исправить ложную информацию в сюжете о журналисте Иване Голунове

Там говорилось, что корреспондент «Медузы» при задержании был пьян. При этом в кадре демонстрировалась справка, в которой ручкой было вписано, что по результатам освидетельствования признаков опьянения не обнаружено.



Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он считает, что уголовное преследование началось из-за его расследования о похоронном бизнесе. По словам Голунова, запрещенные вещества ему подбросили полицейские.