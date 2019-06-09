В оборонной отрасли США может появиться «корпорация-гигант»

Два крупнейших предприятия – Юнайтед Технолоджис и Рейтеон – ведут переговоры об объединении. Об этом со ссылкой на источник пишет газета Уолл-стрит Джорнал. Одна компания, в частности, контролирует разработку турбореактивных двигателей для военных самолетов, другая производит зенитно-ракетные комплексы, ракеты и оборудование для бомбардировщиков. Новое предприятие, как ожидается, станет второй по величине в мире аэрокосмической и оборонной компанией по объемам продаж после Боинг.