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15:00, 09 июня 2019

Партия Владимира Зеленского представила своих кандидатов на выборы в Раду

Объявление было сделано на партийном съезде, который сегодня прошел в Киеве.

В числе первых в списке партии «Слуга народа» оказались представители Зеленского в Верховной раде и правительстве Руслан Стефанчук и Андрей Герас. Актер Юрий Корявченков по прозвищу Юзик, игравший вместе с президентом в студии «Квартал 95», будет баллотироваться в мажоритарном округе в Кривом Роге. В числе других известных лиц среди кандидатов – журналист Сергей Дубинский и блогер Максим Бужанский.

Партийный съезд проходил под открытым небом. По словам Зеленского, который тоже присутствовал на мероприятии, благодаря собравшимся там людям «Украина расцветет». При этом президент признал, что его команде пока не хватило времени, чтобы проверить честность каждого кандидата в депутаты.

На своей странице в «Фейсбуке» политик Мустафа Найем предположил, что «Слуга народа» может вступить в коалицию с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарсука.

Выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.



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