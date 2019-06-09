Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове

В видео утверждалось, что корреспондент «Медузы» был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.

Из текста публикации также убрали упоминание о якобы опьянении Голунова, однако сам сюжет целиком доступен на YouTube-канале «Дежурной части».

Журналиста задержали позавчера. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сам корреспондент утверждает, что найденные у него вещества были подброшены. Он считает, что его преследуют из-за его профессиональной деятельности. Последнее расследование Голунова посвящено связям силовиков с похоронным бизнесом.