Главу общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова задержали в Нальчике по подозрению в хранении наркотиков

Против него фабрикуют дело, чтобы прекратить его политическую деятельность, — сказал «Эху» журналист, сопредседатель конгресса народов России Максим Шевченко.

«Арест Мартина Кочесокова — это просто расправа за его политическую и общественную деятельность. Он недавно провел в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма, показывая, что федерализм испытывает кризис из-за неправильной национальной политики властей», — сказал он.

По словам Шевченко, после этого заседания Кочесоков получил в свой адрес угрозы. По мнению журналиста, против черкесского активиста фабрикуют дело, чтобы прекратить его политическую деятельность.

Шевченко добавил, что на Кавказе люди абсолютно беззащитны против подобного произвола, и подобные вещи происходят там постоянно.