Петицию с требованием освободить журналиста Ивана Голунова подписали более ста тысяч человек

«лектронный документ опубликован на портале Change.org. Он адресован генеральной прокуратуре. «Мы требуем освободить Ивана Голунова и выяснить все подробности его задержания», — говорится в тексте. Журналист утверждает, что полиция подбросила ему наркотики. Он был отправлен под домашний арест на два месяца. Сам корреспондент считает, что поводом для его задержания стало расследование о похоронном бизнесе, интересы в котором есть у высокопоставленных сотрудников ФСБ.