Президент Зимбабве пообещал до конца года вернуть стране национальную валюту

Как напоминает газета «Херальд» зимбабвийский доллар был упразднен в 2008 году на пике гиперинфляции. Когда она превысила 230 миллионов процентов, местные деньги были выведены из обращения. С тех пор граждане расплачиваются американскими долларами, евро и британскими фунтами стерлингов.

Теперь же, по словам главы страны, отсутствие национальной валюты якобы приводит к росту цен на потребительские товары и в Зимбабве пришло время вновь печатать свои деньги.