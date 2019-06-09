Две трети избирателей уже проголосовали на внеочередных президентских выборах в Казахстане

Как отмечают в ЦИК, пока явка значительно ниже, чем на прошлых выборах пять лет назад. Всего на пост главы страны претендуют семь кандидатов. Главным фаворитом выборов называют исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта Токаева. Ранее его кандидатуру лично предложил предыдущий глава государства Нурсултан Назарбаев.

Сегодня в стране проходят протесты под лозунгом «Токаев – не мой президент». Их участники считают, что выборы не являются честными. По данным «Радио Свобода», в крупных городах страны задержаны уже около полутора сотен активистов.