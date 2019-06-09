В Сочи произошло крупное ДТП с участием двух автобусов

Число пострадавших достигло 26 человек.

Авария с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса произошла сегодня утром в Адлерском районе Сочи, на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц около Олимпийского парка. Об этом сообщает РИА Новости. ТАСС уточняет, что причиной ДТП стал отказ одного водителя уступить дорогу другому.

За медицинской помощью обратились 26 человек, большинство из них решено было госпитализировать. Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал, что состояние четырех пассажиров оценивается как тяжелое. На место ДТП приехали почти два десятка бригад скорой помощи. Кроме того, власти Кубани направили в Сочи вертолет санавиации. С пострадавшими также работают медицинские психологи.

Все потерпевшие – пассажиры одного из автобусов. Те, кто ехал во втором транспортном средстве, после ДТП захотели продолжить экскурсию, дождались подачу другого автобуса и отправились дальше.

Ространснадзор пообещал провести проверку по факту ДТП в Сочи.