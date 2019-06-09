Ивана Голунова могут преследовать из-за расследования о возможных связях сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова могут преследовать из-за расследования о возможных связях высокопоставленных сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом. Как утверждается, в готовящемся материале упоминались фамилии руководителей столичного главка спецслужб.

Речь в расследовании, которое готовил Голунов, идет о главе управления ФСБ по Москве и Подмосковью генерал-полковнике Алексее Дорофееве и его помощнике подполковнике Марате Медоеве. Так, по крайней мере, интернет-изданию «Проект» рассказали трое коллег журналиста «Медузы». Кроме того, собеседник издания в одной из силовых структур и человек, близкий к Кремлю также утверждают, что слышали о возможной заинтересованности Дорофеева и Медоева в участии в похоронных бизнес-проектах. По словам источников, из-за расследования этих связей Голунов и мог подвергнуться преследованию. Они также отмечают, что с этим связана доставка журналиста в изолятор Западного административного округа Москвы, хотя задержан он был в Центральном. По словам собеседников издания, в ЗАО сосредоточены похоронные бизнес-проекты, а также находится Троекуровское кладбище, которым интересовался Голунов. Сам спецкор «Медузы» накануне в Никулинском суде Москвы сказал, что ему поступали угрозы от людей из похоронного бизнеса. В ФСБ публикацию пока не прокомментировали.

Никулинский суд накануне отправил Голунова под домашний арест на два месяца, несмотря на то, что следствие просило о содержании журналиста в СИЗО.