На фоне внутриполитического кризиса в Судане, ряд авиакомпаний приостановил полеты в эту страну

В частности от рейсов в Хартум отказался крупнейший перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов Emirates – сообщает РИА Новости. Этому примеру последовала и компания Flydubai. На этой неделе ООН решила вывести из Судана часть персонала.

После свержения президента страны и начале работы временного военного правительства, оппозиция начала акции протестов. Демонстранты требуют создания гражданских властей. В ходе столкновений с полицией погибли уже около ста человек.