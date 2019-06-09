Мексика окажет гуманитарную помощь мигрантам, которые хотят получить убежище в США

Президент Лопес Обрадор также пообещал предоставить беженцам возможность работать, получать образование и медицинские услуги на территории Мексики. Об этом пишет газета The New York Times. Власти страны пошли на этот шаг после того, как Соединенные Штаты пригрозили ввести пошлины на все товары из Мексики. После этого представители двух стран повели переговоры и приняли ряд мер для контроля за мигрантами. В частности, Мексика пообещала разместить на границе силы Национальной гвардии. В результате Вашингтон отложил введение пошлин на неопределенный срок.